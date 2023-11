Elon Musk ist für Ex nicht zu fassen: Grimes kann Sorgerechtspapiere nicht persönlich zustellen!

Kalifornien (USA) - Weil Elon Musk (52) seiner Ex Grimes (35) den Zugang zu den drei gemeinsamen Kindern verwehrte , leitete sie rechtliche Schritte ein. Doch so leicht sind die Sorgerechtspapiere offenbar nicht zu überbringen, denn der Tech-Mogul ist immer auf den Sprung.

Insgesamt suchten vier Prozessbedienstete Elon Musk an zwölf verschiedenen Orten auf, die mit ihm in Verbindung gebracht werden - nie hielt er sich an einem davon auf. Es ist, als wolle der 52-Jährige die Dokumente nicht entgegennehmen.

Im Hauptsitz von X/Twitter war Elon Musk nicht anzutreffen. © JUSTIN SULLIVAN / Getty Images via AFP

Elon Musk konnte weder beim Hauptsitz von X/Twitter in San Francisco ausfindig gemacht werden, noch am Gelände von SpaceX in Boca Chica in Texas oder der Tesla-Fabrik in Austin.

Sogar einen Pferdehof besuchten die Gerichtsangestellten, doch eine Mitarbeiterin erklärte nur: "Nö, [er ist] nicht hier."

In ihrer Verzweiflung trackten die Prozessbediensteten auch den Privatjet des Tech-Moguls und versuchten es auch an der Adresse von Neuralink-Mitarbeiterin Shivon Zilis (37), mit der Elon Musk Zwillinge bekommen hatte.

Schlussendlich konnte keiner der Prozessbevollmächtigten die Dokumente an ihn überreichen. In mehreren Fällen wurden sie sogar vom Sicherheitspersonal verscheucht.

Ihnen blieb nichts anderes übrig, als die Sorgerechtspapiere Mitarbeitern von Tesla, X/Twitter und SpaceX zu übergeben.