Elon Musk plant Livestream mit Alice Weidel: EU-Kommission unter großem Druck

USA/Deutschland - Mit seiner offenen Einmischung in den deutschen Wahlkampf setzt Multimilliardär Elon Musk (53) die Politik mächtig unter Druck. Nun plant der Tesla-Boss sogar einen Livestream mit AfD-Chefin Alice Weidel (45).

Elon Musk (53) und Alice Weidel (45) kommen am 9. Januar zu einem Gespräch zusammen, das auf X live mitverfolgt werden kann. © Alex Brandon/AP/dpa, Bernd von Jutrczenka/dpa

Am Donnerstag um 19 Uhr werden Weidel und Musk in einem Livestream auf der Plattform X zusammentreffen. Die Konversation soll in einem sogenannten X-Space, einem Format für Live-Gespräche, stattfinden.

Währenddessen wächst der Druck auf die EU-Kommission immer weiter. Denn nach Ansicht einiger EU-Parlamentarier, die sich zunehmend Sorgen über die unverhohlenen Vorstöße von Elon Musk in die europäische Politik machen, ist die Brüsseler Exekutive schlichtweg zu langsam.

Damian Boeselager (36), Europaabgeordneter und Mitbegründer der paneuropäischen Volt-Partei, hat die Kommission in einem Schreiben aufgefordert, Musks Einmischung in die Europawahlen zu untersuchen.

Im Gespräch mit Guardian sagte er, der X-Algorithmus sei neu konfiguriert worden, um Musks Tweets gezielt zu fördern. Dies sei jedoch mit dem EU-Gesetz über digitale Dienste (DSA), das schädliche Online-Aktivitäten und die Verbreitung von Desinformation verhindern soll, nicht vereinbar.

"Ich verstehe nicht, warum die Leute glauben, dass die Meinungsfreiheit durch die Konzentration der Meinungsmacht in den Händen einiger weniger nicht beeinträchtigt wird. Für mich hat das illiberale, autokratische Tendenzen, wenn eine Stimme so viel mächtiger ist als alle anderen", so Boeselager.