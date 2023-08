Elon Musk verkündet: Hier soll der Kampf gegen Zuckerberg übertragen werden!

Washington, D.C. (USA) - Der mögliche Kampf zwischen den Tech-Milliardären Elon Musk (52) und Mark Zuckerberg (39) soll nach Musks Angaben im Online-Netzwerk Twitter übertragen werden, das in "X" umbenannt wurde. Wie Musk am Montag auf X weiter mitteilte, sollen außerdem "alle Erlöse an wohltätige Organisationen für Veteranen gespendet werden".