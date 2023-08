Mark Zuckerberg isst 4000 Kalorien am Tag - gerne auch mal McDonalds!

Kalifornien (USA) - 4000 Kalorien am Tag - das sieht der Diätplan von Meta-Chef Mark Zuckerberg (39) vor. Und die braucht er auch! Denn der Facebook-Gründer betreibt mehrere Kampfsportarten, die mächtig Energie verbrauchen. Abnehmen will er auf keinen Fall!

Zuckerberg (r.) mit seinem Coach Dave Camarillo (46, l.), der vor etwa einer Woche den fünften Grad des schwarzen Gürtels in Judo und Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) bekam. © Screenshot: Instagram/zuck

Dieses Geständnis löste mehr als 700 Antworten auf die Threads-Konversation aus. Unter anderem schimpfte UFC-Kämpfer Mike Davis (30) scherzhaft: "Du bist im Camp. Keine McDonalds."

Doch Zuckerberg hat offenbar eine Schwäche für Burger, Fritten und Co. und meinte nur: "Ich will nicht abnehmen, also brauche ich etwa 4000 Kalorien pro Tag, um die ganze Aktivität auszugleichen. Und es ist so lecker …"

Während der Corona-Pandemie entdeckte der Harvard-Absolvent Kampfsportarten für sich - darunter Jui-Jitsu und Mixed Martial Arts (MMA). Er gewann sogar schon einen Wettbewerb!

Im Podcast mit Lex Fridman (39) gab Zuckerberg an, drei bis vier Jiu-Jitsu- und MMA-Sitzungen pro Woche sowie Kraft- und Konditionsübungen mit Schwerpunkt auf Mobilitätstraining zu absolvieren. Doch auch Fechten und Joggen stehen auf dem Programm des Unternehmers. Surfend zeigte sich der Facebook-Gründer ebenfalls schon auf Instagram.