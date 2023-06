Elon Musk und Mark Zuckerberg wollen kämpfen: "Sende mir einen Ort"

USA - Wenn sich zwei der wohlhabendsten und einflussreichsten Männer der Welt treffen, würde man vermutlich normalerweise an eine Business-Lounge oder an ein luxuriöses Büro als Ort des Meetings denken. Nicht so bei Elon Musk (51) und Mark Zuckerberg (39): Die beiden Tech-Milliardäre könnten schon bald im Ring oder Käfig aufeinandertreffen!