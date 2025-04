Elon Musk zahlt Millionen an sein 14. Kind: Aber ist er wirklich der Vater?

Elon Musk (53) zahlt Millionen an ein Kind, von dem er nicht hundertprozentig weiß, ob er der Vater ist. © Matt Rourke/AP/dpa

Vor einigen Tagen warf die 26-Jährige dem SpaceX-Gründer vor, ihr keinen Unterhalt mehr zu zahlen.



Wie die New York Post nun berichtete, gab der 53-Jährige in einem Tweet auf der Plattform X an, dass er ihr bereits rund 2,3 Millionen Euro gezahlt habe!

Damit nicht genug: Die Influencerin erhalte zudem einen jährlichen Unterhalt von rund 462.000 Euro.

"Ich weiß nicht, ob das Kind von mir ist oder nicht, aber ich habe nichts dagegen, es herauszufinden", fügte der Milliardär hinzu. Sollte dies der Fall sein, wäre es bereits das 14. Kind von Musk.

Eine Antwort von St. Clair ließ nicht lange auf sich warten – sie bezeichnete den Tech-Giganten als "bockiges Mannskind" und warf ihm vor, sich einem Vaterschaftstest zu verweigern.