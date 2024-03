Musks klare Forderung nach Tesla-Strom-Anschlag: Schnappt Täter!

Elon Musk (52) hat eine klare Forderung. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (67, SPD), der gemeinsam mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (62, SPD) und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (51, CDU) zum Gespräch bei Musk war, gab einen Einblick in die Forderungen des Unternehmenschefs.

"Elon Musk hat schon sehr deutlich gemacht, was er von uns erwartet", sagte Steinbach dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). "Nämlich dass er sagt: Ihr müsst es irgendwo hinkriegen, dass ihr dieser Attentäter dort habhaft werdet, dass die Leute nicht das Falsche daraus lernen, wenn sie davonkommen."

Bisher unbekannte Täter hatten am 5. März Feuer an einem Strommast auf einem frei zugänglichen Feld gelegt, der Teil der Stromversorgung des Tesla-Werks in Grünheide in Brandenburg ist.

Wegen eines Stromausfalls lag die Autoproduktion fast eine Woche lang auf Eis, der Ausfall traf auch ein Edeka-Verteilzentrum.

Die linksextreme "Vulkangruppe" erklärte, sie sei für den Anschlag verantwortlich. Der Generalbundesanwalt ermittelt.

"Wir haben ihm dann bei der Gelegenheit sagen können, dass wir ganz froh sind, dass die Bundesanwaltschaft das übernommen hat", sagte der Minister. "Da ist schlussendlich für so etwas auch eine andere Manpower dahinter. Das hat er durchaus als vertrauensbildend empfunden."