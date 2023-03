Elon Musks Tochter Exa Dark Siderael bekommt neuen Namen - und der ist nicht weniger bizarr!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - 2021 erblickte das zweite Kind von Elon Musk (51) und Grimes (35), Exa Dark Sideræl, das Licht der Welt. Nun entschied sich die Musikerin dazu, das Mädchen umzubenennen. Der neue Name klingt aber nicht weniger bizarr.

Auf Twitter verkündete Grimes (35) den neuen Namen ihrer Tochter! © Bildmontage: Twitter/Screenshot/Grimezsz (2)

Wie die "Genesis"-Sängerin vergangene Woche auf ihrem Twitter-Profil verkündete, heißt ihre Tochter ab sofort nicht mehr Exa Dark Sideræl, sondern "Y, oder 'Why?' oder auch einfach nur '?'".

Letzteres würde die Regierung jedoch nicht anerkennen – schließlich dürfen Namen keine Satzzeichen beinhalten.

Ob sie den Namen des Mädchens offiziell geändert hat, oder einfach für sich entschieden hat, das Kind ab sofort anders zu nennen, verriet sie in ihrem Tweet nicht.

Doch wieso hat sich Grimes überhaupt dazu entschieden, ihrem Kind auf Deutsch den Namen "Warum" zu verpassen? Bereits 2022 gab die Musikerin in einem Interview mit "Vanity Fair" an, dass der Spitzname des Mädchens Y sei. Es scheint, als wäre die Änderung also der Einfachheit wegen!

Die Bedeutung hinter dem außergewöhnlichen Namen: "Neugierde, die ewige Frage oder so etwas", erklärte Grimes weiterhin und brachte ihre Follower zum Schmunzeln.

Während einige Fans begeistert reagierten und den Namen "richtig schön" fanden, konnten anderem dem einzelnen Buchstaben nicht viel abgewinnen.

"Kannst du deinem Kind nicht einfach einen normalen Namen geben?", fragte einer von ihnen genervt.