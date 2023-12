Emotionales Geständnis von Elon Musk: "Ist das alles sinnlos?"

New York (USA) - Emotionale Beichten ist man von Elon Musk (52) eher nicht gewohnt. Trotzdem öffnete sich der Tesla-CEO in einem neuen Interview und gab zu bereits als Junge von düsteren Gedanken geplagt gewesen zu sein.

"Meine Motivation war damals: Nun ja, mein Leben ist wirklich endlich …", gestand der Tesla-CEO, "Aber wenn wir den Umfang und die Skala des Bewusstseins erweitern können, sind wir besser in der Lage herauszufinden, welche Fragen wir über die Antwort stellen müssen, die das Universum ist, und vielleicht können wir auch herausfinden, was der Sinn des Lebens ist", sagte der Tesla-Gründer.

Am vergangenen Mittwoch verriet der Tech-Mogul auf der New York Times Veranstaltung Book Summit 2023 im Interview, dass er bereits eine "existenzielle Krise" hatte, als er gerade einmal zarte zwölf Jahre alt war. Davon berichtete das Promi-Portal Page Six .

Maye Musk (75) ist heute erfolgreiches Best-Age-Model und hat ihre Geschichte in einem Buch verarbeitet. Nicht nur sie litt unter ihrem aggressiven Ehemann Errol Musk, sondern auch Sohn Elon. © Jens Kalaene/dpa

Elon Musk, erklärte bereits 2015 gegenüber dem Magazin "Rolling Stone" eine "milde Form von Asperger" zu haben. Er befindet sich also im Autismus-Spektrum.

Während des Interviews am vergangenen Mittwoch gab er einen seltenen Einblick in seine Gedanken und meinte, sein "Geist fühlt sich oft wie ein sehr wilder Sturm an". Eine nie endende "Quelle an Ideen" durchströme ihn.

Auf die Frage hin, ob es sich dabei um einen "glücklichen Sturm" handele, antwortete der Unternehmer schlicht mit "Nein."

"Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad wurde ich so geboren, aber ehrlich gesagt wurde das durch eine schwierige Kindheit noch verstärkt", fügte er hinzu.​ Näher ging er nicht auf dieses Statement ein.

Elons Mutter, Maye Musk (75), sprach allerdings gegenüber dem Promi-Portal Page Six bereits 2020 über ihren Ex-Mann Errol Musk (76). Sie beschrieb ihn als "aggressiv". Errol soll seine Frau psychisch und physisch missbraucht haben, was offenbar auch Spuren an Sohn Elon hinterließ, sowie seinen Geschwistern Filmemacherin Tosca (49) und Gastronom Kimbal (51).