"Go fuck yourself!" - Milliardär Musk mit heftiger Entgleisung

Dem 52-jährigen Tesla-Chef knallten am Mittwoch bei einer Konferenz der "New York Times" kurz die Sicherungen durch: "Wenn jemand versucht, mich mit Anzeigen zu erpressen? Mich mit Geld zu erpressen? Go fuck yourself!", schimpfte Musk lautstark.

Disney-Chef Bob Iger (72) sollte sich die Worte besonders zu Herzen nehmen, denn den erwähnte Musk ausdrücklich. Der Techniker-Milliardär legte sogar noch nach: "Fick dich selbst, ist das klar? Hey Bob, wenn du im Publikum sitzt: Mach keine Werbung."

Aber warum das Ganze?

Verschiedene große Unternehmen hatten Anzeigen auf X (vormals Twitter) gestoppt (darunter Disney, Apple und Coca-Cola), nachdem Musk einen X-Beitrag als "tatsächliche Wahrheit" bezeichnet hatte, in dem es unter anderem hieß, jüdische Organisationen verbreiteten Hass gegen Weiße.

Einen Tag später demonstrierten Hassrede-Forscher in einem Bericht, wie Werbung bekannter Marken bei X neben Nazi-Beiträgen platziert wurde.