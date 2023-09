Nach umstrittenen Tier-Versuchen: Elon Musk will Neuralink-Implantat jetzt an Menschen testen!

Kalifornien (USA) - Elon Musks (52) Unternehmen "Neuralink" will seine Gehirnimplantate nach umstrittenen Tierversuchen an Affen künftig Menschen einsetzen. Dafür werden gelähmte Personen gesucht, die das Versuchsgerät in einer sechsjährigen Studie testen sollen. Dabei litten bereits die Primaten an den Folgen des Implantats und starben im Schnitt mit gerade einmal 7,25 Jahren.