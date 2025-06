05.06.2025 08:15 2.332 Panik um die sinkende Geburtenrate? Elon Musk will jedem sein Erbgut spenden

Elon Musk soll seiner Ex gesagt haben, er würde sein Sperma an jeden spenden, der es will.

Von Janina Rößler

Titelfoto: ALLISON ROBBERT/AFP