PETA-Gründerin will Elon Musk ihr Herz schenken: "Ich glaube nicht, dass er eins hat"

Virginia (USA) - PETA sagt seinen Feinden den Kampf an - und zwar mit makaberen Geschenken. Elon Musk (51) soll einen Teil des Herzens von Co-Gründerin Ingrid Newkirk (74) nach deren Tod erhalten, um auszugleichen, was dem Milliardär fehle.

Ingrid Newkirk (74) steht bei offiziellen Anlässen, aber auch bei Protesten in aller Welt für Tierwohl ein. © Bildmontage: PUNIT PARANJPE / AFP, KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Dies hielt sie laut dem Nachrichtenportal Insider sogar in ihrem Testament fest. Ein Drittel des zentralen Organs soll der Tesla-CEO erhalten - nicht etwa, weil die alt eingesessene Aktivistin sich in ihn verguckt habe und so ihre Liebe ausdrücken wolle. Es ginge vielmehr darum, ein Zeichen zu setzen.

"Damit sie mich nicht missverstehen, dachte ich an mein Herz, denn ich glaube nicht, dass er eines hat", sagte Newkirk im Interview mit dem Magazin Rolling Stone.

Sie halte Musk für "zweifellos brillant", doch sie verurteilt die Tatsache, dass viele Unternehmen unter dem Milliardär Tierversuche durchführen - unter anderem "Neuralink", das derzeit an einem Mikrochip arbeitet, der in menschliche Gehirne eingesetzt werden soll.

Bis es so weit ist, müssen allerdings Tiere unter der Geschäftsidee leiden. "Neuralink" soll seit 2018 etwa 1500 Tiere getötet haben, darunter mehr als 280 Schafe, Schweine und Affen. Alles Tierarten, die emotionale Intelligenz nachgewiesen ähnlich dem Menschen empfinden.

Das Unternehmen steht vor Untersuchungen durch US-Behörden wegen möglicher Verstöße gegen den Tierschutz, weist jedoch jegliche Vorwürfe zurück.