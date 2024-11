Sängerin Grimes erhebt schwere Vorwürfe gegen Elon Musk: Das steckt dahinter!

Laut eigener Aussage habe die Sängerin in einem Bundesstaat - welcher "schlechte Rechte für Mütter" habe - für das Sorgerecht ihrer Kinder gekämpft. So wurden ihre Instagram-Posts und ihre Modelltätigkeit als Gründe aufgeführt, weshalb sie nicht das Sorgerecht bekommen sollte.

Mittlerweile weiß sie: "Er ist nicht mehr derselbe. Der Mann, in den ich mich verliebte, existiert nicht mehr."

Nach der Trennung soll Musk seiner Ex den Kontakt zu den gemeinsamen Kindern verwehrt haben. Deshalb hatte Grimes im Oktober 2023 einen Antrag zur Herstellung einer elterlichen Beziehung vor Gericht eingereicht.

Elon Musk (53) und Grimes (36) haben drei gemeinsame Kinder - mit sehr außergewöhnlichen Namen. © THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Seit 2023 sind die beiden in einen Sorgerechtsstreit verwickelt. Die 36-Jährige äußerte sich kürzlich über die Herausforderungen des Mama-Seins und ihre anhaltenden Streitigkeiten mit Ex-Partner Elon Musk.



Auf der Plattform X schrieb die Musikerin ("My Name Is Dark"), die mit bürgerlichen Namen Claire Elise Boucher heißt: "Babys zerreißen dich und setzen dich wieder zusammen."

In dem ausführlichen Statement erinnerte sie sich an die prägenden Zeiten mit ihren Kids, X Æ A-Xii (4), Exa Dark Sideræl (3) und Techno Mechanicus (2).

Grimes beklagte allerdings auch, dass sie eines der Kinder fünf Monate nicht sehen durfte. Und das sei eines der wenigen Dinge, die sie öffentlich sagen dürfe.

Der Großteil ihrer Erfahrungen aus dem letzten Jahr werde unter Verschluss bleiben.