Tesla mit heftigen Verlusten: Elon Musk zieht sich aus Trump-Regierung zurück

Washington, D.C. - Tech-Milliardär Elon Musk (53) hat das Ende seiner Tätigkeit für die US-Regierung verkündet. Seine geplante Zeit als "spezieller Regierungsmitarbeiter" gehe zu Ende, er werde seinen Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump (78) aufgeben, erklärte er auf X mit Blick auf seine Tätigkeit bei der von Trump geschaffenen, stark umstrittenen Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (Doge).

Elon Musk (53, l.) arbeitet nicht mehr für Donald Trump (78). © dpa/AP | Alex Brandon

Ungeachtet seines Rückzugs werde sich der Auftrag der Doge im Laufe der Zeit "verstärken", fügte Musk hinzu. Dieser Auftrag präge die Regierung als "Lebensart".

Musks Unternehmen Tesla hatte im April erhebliche Umsatzrückgänge und Gewinneinbrüche gemeldet. Demnach gingen die weltweiten Verkäufe des US-Elektroautobauers im ersten Quartal um 13 Prozent zurück. Musk kündigte daraufhin an, seine Tätigkeit bei Doge einzuschränken, um sich wieder mehr um seinen Elektroautokonzern kümmern zu können.

Auch mit Musks Onlinedienst X (ehemals Twitter) gab es zuletzt massive Probleme. Zuletzt missglückte zudem am Dienstag der neunte Testflug der Riesenrakete Starship des von Musk gegründeten Raumfahrtunternehmens SpaceX.

In Europa und vor allem in Deutschland zog Musk wegen seiner Unterstützung für rechtsgerichtete politische Kräfte viel Kritik auf sich. So hatte der Unternehmer im Bundestagswahlkampf die extrem rechte AfD unterstützt.