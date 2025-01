Vater Errol lässt Gerüchteküche brodeln: Steigt Elon Musk beim FC Liverpool ein?

Besser kann die Saison für Joe Gomez (27), l., Mohamed Salah (32, M.) und Trent Alexander-Arnold (26, r.) gar nicht laufen. Der FC Liverpool steht aktuell auf dem ersten Tabellenplatz. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Ob es bereits Kontakt zwischen Elon und dem englischen Verein gab, wollte Errol nicht verraten, dennoch erzählte er von der tiefen Verbundenheit, welche die Familie Musk mit den "Reds" hat.

So sprach Errol beispielsweise davon, dass seine Mutter, also Elons Großmutter, 1923 in Liverpool geboren wurde und dort auch aufwuchs. In einem Post auf der Plattform X beschrieb Elon seine Großmutter mit den Worten: "Sie war sehr streng, aber auch sehr nett und ich konnte immer auf sie zählen."

Für den Fall, dass Elon Musk ein ernsthaftes Interesse an der Übernahme des Klubs hätte, müsste er sich mit dem aktuellen Besitzer, John Henry (75), auf einen Preis einigen.

Doch am Geld sollte es bei dem reichsten Menschen der Welt nicht scheitern.