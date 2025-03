Elvis-Witwe Priscilla Presley in Hessen: Das ist der Hintergrund

Priscilla Presley (79) weilt derzeit im hessischen Kurort Bad Nauheim (Wetteraukreis). © Boris Roessler/dpa

Bei ihrem Besuch in Bad Nauheim will Priscilla Presley Erinnerungen an den "King of Rock ’n’ Roll" aufleben lassen und mit den Fans teilen. Sie genieße es, die Menschen zu treffen, sagte die 79-Jährige in der Kurstadt.

In den kommenden drei Tagen wird sie bei Talkshows unter dem Titel "An intimate evening with Priscilla Presley" über Elvis als Ehemann sprechen, aber auch über die Herausforderung, mit dem größten Rock'n'Roll-Star der Welt verheiratet gewesen zu sein.

In die Stadt im Wetteraukreis komme sie mit sehr positiven Gefühlen - der Ort bringe ihr so viele Erinnerungen zurück, sagte Presley.

Dass sie hier tatsächlich Elvis treffen würde, wie es ihr Freundinnen in der Heimat vor ihrem Aufenthalt in jungen Jahren prophezeit hatten, habe sie sich niemals vorstellen können. Sie habe Elvis sehr geliebt, sagte Priscilla Presley. "Er war so ein Gentleman."