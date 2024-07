"AYTO": Wilder Sex und Eifersucht am ersten Tag - "Kam mir vor wie im Swingerclub!"

Bei "Are You The One? Realitystars in Love" kommt es bereits am ersten Abend zu Matratzensport und Eifersuchtsszenen. Ganz vorne dabei: TV-Zicke Emmy Russ!

Von Sarah Popp

Ko Samui/Thailand - Die vierte Staffel von "Are You The One? Realitystars in Love" startet im wahrsten Sinne des Wortes mit einem lauten Bang! TV-Zicke Emmy Russ (25) hat bereits am ersten Tag die Schnauze voll: "Kam mir vor wie im Swingerclub!"

Moderatorin Sophia Thomalla (34) spornt ihre Schützlinge zu noch mehr Zweisamkeit an. © Screenshot: RTL+

Chris Broy (34) und Laura Lettgen (28) kommen sich sehr schnell näher. © Screenshot: RTL+

Emmy Russ (25) versteckt sich am Beckenrand und hat keinen Bock auf Swingerclub-Action. © Screenshot: RTL+

Im Pool knutscht und fummelt jeder mit jedem herum. © Screenshot: RTL+

"AYTO": Lukas verbringt die erste Nacht im "Boom Boom Room"!

Lukas Baltruschat (29) genießt sein Single-Leben in vollen Zügen. © Screenshot: RTL+ In der ersten Nacht gehen "Love Fool"-Nadja Großmann (24) und Nikola dann "ein bisschen auf Tuchfühlung". Im Bett nebenan vergnügen sich "GNTM"-Linda Voilet (23) und Tim Kühnel (27) lautstark. Blöd nur, dass die anderen dadurch nicht zum Schlafen kommen. Lukas und Jennifer Iglesias (25) ergreifen die Flucht und verbringen die Nacht im "Boom Boom Room", allerdings ganz ohne Boom Boom. Trotzdem wacht Lukas "mit so einer Riesenlatte auf" und stellt direkt mal klar, dass er hier wirklich jede kennenlernen will und nicht nur Jenny. Zu viel für die 25-Jährige, die ihn wütend beim Flirten und Lapdance-Genuss mit den anderen Frauen beobachtet. Für sie ist Lukas eine "richtige red flag". Wenigstens eine hat hier den Durchblick.

Nikola Glumac (28) und Nadja (24) legen nachts so richtig los. © Screenshot: RTL+

Jennifer Iglesias (25) flüchtet mit Lukas in den "Boom Boom Room". © Screenshot: RTL+

Doch als Lukas am nächsten Morgen nichts mehr von ihr wissen will, ist Jennifer pappsatt. © Screenshot: RTL+