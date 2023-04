Emmy Russ giftet gegen "Kampf der Realitystars"-Kollegen: "Amateure"

Hamburg/Madrid - Neuigkeiten von Emmy Russ (23): Das TV-Sternchen hat am Mittwoch im Rahmen eines Q&A bei Instagram mal wieder zahlreiche Fragen ihrer Follower beantwortet.

Wenn die gebürtige Hamburgerin aber zurückkehren müsste, dann "garantiert nicht" in ihre Heimatstadt ("mag ich einfach nicht mehr"), sondern eher nach Köln oder Berlin , unterstrich die "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin.

"Würdest du wieder nach Deutschland ziehen?", wollte ein Fan anschließend von der Wahl-Spanierin, die in Madrid lebt, wissen. "Deutschland kommt für mich nicht infrage. Erstens wegen des Wetters und zweitens wegen der Leute, die einen runterziehen und gar keinen Bock auf ihr Leben haben", verdeutlichte Emmy.

Auch über ihre Essgewohnheiten sprach die ehemalige " Promi Big Brother "-Kandidatin: "Ich achte echt gar nicht auf meine Ernährung und mache auch seit Jahren gar keinen Sport . Ich habe einfach gute Gene." So esse sie "fast täglich" Pasta und Pizza - bewundernswert!

Anschließend sprach Emmy darüber, wie Schäferhund "Bonito" einst zu ihr kam: "Das ist echt komisch abgelaufen. Wir haben ihn in Köln getroffen und übergeben bekommen...am Hauptbahnhof. Ganz professionell", witzelte sie.

So ging die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story zunächst darauf ein, wie oft sie bereits ihre Lippen habe aufspritzen lassen: "Keine Ahnung, bestimmt schon um die 15-mal. Das allererste Mal war mit 16", erzählte die Blondine.

Die 23-Jährige ätzte in ihrer Story auch gegen ihre "Kampf der Realitystars"-Kollegen, bezeichnete sie als "Amateure". © Instagram/emmyruss

Zudem offenbarte die 23-Jährige, nach der Trennung vom spanischen Reality-TV-Star Christian Jerez (34) für das Format "Prominent getrennt" bei RTL+ angefragt worden zu sein.

"Ich hatte mein Casting und war natürlich auch eine der Favoriten. Aber jetzt denke ich mir so: 'Ein Glück, dass ich nicht reingegangen bin'", erklärte die Trash-Queen. So empfand sie die Ex-Paare als "fake", "unglaubwürdig" und "peinlich".

Immerhin: Gänzlich verzichten müssen ihre Fans nicht auf die Blondine: Sie ist bei der diesjährigen Staffel vom "Kampf der Realitystars" dabei, die aktuell jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTLZWEI läuft.

Und: Ab der nächsten Folge (3. Mai) ist Emmy auch "endlich" in der Show zu sehen. "Ich bringe alles das mit, was ein Reality-Star gefälligst mitzubringen hat", kündigte die Hamburgerin gewohnt großspurig an.

Abschließend schoss sie noch gegen die anderen Kandidaten der Sendung, die ihrer Meinung nach zu viel spoilern würden. "Ich kann ja verstehen, dass ihr Amateure seid, aber ich finde es unmöglich. Also ich verrate mal gar nichts", wetterte sie - ihre Fans dürfen also gespannt sein!