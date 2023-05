Emmy Russ teilt nach "Kampf der Realitystars" aus: "Falsche Schlangen"

Emmy Russ (24) flog bei "Kampf der Realitystars" raus. © RTLZWEI

"Mein schlimmster Albtraum ist wahr geworden, ich bin rausgeflogen, nach einer sehr kurzen Zeit", sagte die in Madrid lebende Hamburgerin im RTLZWEI-Interview. Am gestrigen Mittwoch musste Emmy "Kampf der Realitystars" in der sechsten Folge verlassen.

Dass sie sich nicht komplett geöffnet habe, und ihre Lebensgeschichte nicht jedem einzelnen erzählt habe, tue ihr leid und sei ihr übel genommen worden.

Mit ihrem Rauswurf habe sie gerechnet, seit sie nicht "safe" gewesen war. "Ich wusste von Tag eins, ich bin anders als die anderen in der Sala", sagte Emmy und fügte hinzu: "Ich bin besonders, ich erzeuge viel mehr Sendezeit als die anderen, ich klaue sie ihnen ja schon förmlich und das ist natürlich nicht gerne gesehen."

Dass sie jetzt weg sei, freue viele. "Aber man sieht sich immer zweimal im Leben." Es gebe viele andere TV-Formate, in denen sei sie auch noch zu sehen. Bislang steht aber keins fest, bei dem die Trash-TV-Blondine demnächst auftreten wird.