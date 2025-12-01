Nach dem TV-Eklat: Reality-Star versucht Schadensbegrenzung

Dubai - Die neue Folge " Temptation Island VIP " bringt Aleks Petrovic (34) mal wieder in Erklärungsnot. Noch bevor er Episode 9 selbst gesehen hat, musste er sich auf Social Media schon zu heftigen Vorwürfen wegen seines Verhaltens äußern.

Aleks Petrovic (34) bringt seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) durch seine Äußerungen in der neuesten Folge "Temptation Island VIP" zum Weinen. © RTL / Dustin Leonhard Grieß

Das Internet ist aktuell voll mit Anschuldigungen gegen den 34-Jährigen, der mit respektlosen Äußerungen gegenüber seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) sogar für eine Triggerwarnung im Vorfeld der RTL+-Sendung sorgt.

"Diese Folge enthält Darstellungen von emotionalem Druck und toxischen Verhaltensmustern gegenüber Frauen. Diese Szenen können belastend wirken", heißt es darin.

Doch anders, als man von dem TV-Macho erwarten würde, reagiert Aleks in seiner Instagram-Story mit Reue und Empathie auf die jüngsten Geschehnisse.

Er schreibt unter anderem, es tue ihm "von Herzen leid" und er könne sich "bis heute nicht erklären, wie ich mich so absolut respektlos, demütigend, anderen gegenüber, bloßstellend, unmännlich und unerwachsen verhalten konnte".

Auch an Vanessa richtet er deutliche Worte: Schon der Gedanke daran, "wie Vanessa aufgrund dieser Bilder gebrochen ist", breche ihm das Herz. Außerdem sagt er: "Ich erwarte nicht, dass mir verziehen wird, denn dies habe ich nicht verdient."