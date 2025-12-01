Nach dem TV-Eklat: Reality-Star versucht Schadensbegrenzung
Dubai - Die neue Folge "Temptation Island VIP" bringt Aleks Petrovic (34) mal wieder in Erklärungsnot. Noch bevor er Episode 9 selbst gesehen hat, musste er sich auf Social Media schon zu heftigen Vorwürfen wegen seines Verhaltens äußern.
Das Internet ist aktuell voll mit Anschuldigungen gegen den 34-Jährigen, der mit respektlosen Äußerungen gegenüber seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) sogar für eine Triggerwarnung im Vorfeld der RTL+-Sendung sorgt.
"Diese Folge enthält Darstellungen von emotionalem Druck und toxischen Verhaltensmustern gegenüber Frauen. Diese Szenen können belastend wirken", heißt es darin.
Doch anders, als man von dem TV-Macho erwarten würde, reagiert Aleks in seiner Instagram-Story mit Reue und Empathie auf die jüngsten Geschehnisse.
Er schreibt unter anderem, es tue ihm "von Herzen leid" und er könne sich "bis heute nicht erklären, wie ich mich so absolut respektlos, demütigend, anderen gegenüber, bloßstellend, unmännlich und unerwachsen verhalten konnte".
Auch an Vanessa richtet er deutliche Worte: Schon der Gedanke daran, "wie Vanessa aufgrund dieser Bilder gebrochen ist", breche ihm das Herz. Außerdem sagt er: "Ich erwarte nicht, dass mir verziehen wird, denn dies habe ich nicht verdient."
Therapie & Coaching: Aleks will jetzt an sich arbeiten
Schon vor einer Woche wuchs der Druck gegen Aleks, als RTL die Zuschauer bereits in Folge acht an den sensiblen Szenen teilhaben ließ.
Zu sehen ist, wie Aleks völlig über die Stränge schlägt, Verführerinnen bespuckt und für seine Verlobte Vanessa nur abwertende Worte findet. Der 34-Jährige lud daraufhin ein sieben Minuten langes Entschuldigungsvideo hoch.
Dort sagt er erneut, er habe sich "absolut bodenlos und respektlos verhalten" und "aus Emotionen heraus" gehandelt. Seine Worte und Taten seien "unüberlegt" gewesen.
Wie er jetzt verriet, arbeite er "professionell" an sich - sprich: Therapie und Coaching in emotionaler Intelligenz. Dazu entschuldige er sich "im Herzen aller Frauen", die sich von ihm angegriffen fühlen.
Ob Alex jedoch wirklich verstanden hat, wie verletzend sein Verhalten war, wird sich bei der großen Wiedersehens-Show am 5. Januar zeigen. Dort treffen alle Paare abschließend aufeinander, egal ob getrennt oder noch vereint.
Titelfoto: RTL / Dustin Leonhard Grieß