Nach Trennung von ihrem Ex: Emmy Russ rechnet mit der Männerwelt ab

Emmy Russ (23) teilt auf Instagram gegen ihren Ex-Freund Christian Jerez (34) und die Männerwelt aus. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/emmyruss

Auf ihrem Instagram-Profil holte sie in einer Frage-Antwort-Runde zum Rundumschlag aus. Als ein Fan wissen wollte, ob sie derzeit auf Männersuche sei, folgte ein klares "Nein".

Dabei erhalte Emmy laut eigenen Aussagen derzeit mehr Kontaktanfragen als jemals zuvor. "Auch von interessanten Männern, aber sie werden von mir nicht einmal geöffnet", stellte die gebürtige Hamburgerin klar. Dabei falle es ihr schwer, allein zu sein, weil sie ein "absoluter Beziehungsmensch" sei.

Aber so schnell will sie vorerst keinen neuen Mann in ihr Leben lassen. "Ich brauche noch ein kleines bisschen Zeit", gab sie zu. "Ich weiß auch nicht ob es Trauer oder einfach nur Wut ist mittlerweile die mich prägt, vor allem nach dem Strip-Video von meinem Ex."

Und bei der nächsten Frage bekam Christian richtig sein Fett weg. Denn Emmy glaubt mittlerweile nicht mehr daran, noch den richtigen Partner fürs Leben zu finden.

"Ich muss ehrlich gesagt sagen, das ich mit meinem Ex Partner gedacht habe die Liebe meines Lebens gefunden gehabt zu haben, ihn als meinen zukünftigen Ehemann gesehen hatte und den Vater meiner Kinder und jetzt sind wir getrennt", erklärt die 23-Jährige. (Rechtschreibung übernommen)