Emotionales Wiedersehen in Leipzig: ER überraschte RTL-Star und sorgte für Gänsehaut-Moment

Die Lesung im Blauen Salon des Central Kabaretts am gestrigen Samstagabend war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Das Interesse am gebürtigen Leipziger Duryn ist groß.

Die Bestellungen für signierte Exemplare bei der Buchhandlung Grümmer im Leipziger Stadtteil Plagwitz nehmen kein Ende. Hohe Platzierungen in den Amazon-Charts – was will man mehr?

Bärenherz-Geschäftsführerin Ulrike Herkner freute sich ganz besonders über den Auftritt ihres Botschafters. © Christian Grube

Ulrike Herkner, die Geschäftsführerin des Fördervereins Kinderhospiz Bärenherz, war in jedem Fall begeistert. "Das Marriott hat den Saal gesponsert, Hendrik macht dies alles, ohne einen Cent zu verdienen. Das ist wunderbar."

Dabei sei es nicht nur toll, dass vermutlich mehr als 2500 Euro bei der Lesung zusammengekommen sind. "Uns ist noch viel wichtiger, dass er so viele Menschen damit erreicht, dass er unser Anliegen in die Öffentlichkeit trägt. Das würden wir allein nie schaffen."

Nach 90 Minuten war die Doppelstunde vorbei. Vor dem Saal hatte der Buchverkäufer alle Hände voll zu tun – viele Zuschauer wollten sich schließlich noch ein Exemplar signieren lassen. Duryn nahm sich für jeden Besucher Zeit.

Um 18.30 Uhr ging es dann weiter in den Blauen Salon, hier startete um 19 Uhr die nächste Lesung. Der Andrang war ähnlich groß und nach der rund einstündigen Veranstaltung folgten erneut zwei Stunden voller Autogramme und Selfies.

Sowohl Zuschauer als auch der Autor selbst erlebten an diesem Tag noch einen ganz besonderen Moment. Zur Benefiz-Lesung kam auch Norbert Kuhlow, einst Duryns Lehrer im Fach Werken in der 6. und 7. Klasse an der 84. Polytechnischen Oberschule in Leipzig-Grünau.

Es war das erste Wiedersehen nach vielen Jahren – "Der Lehrer" traf seinen Lehrer.