"Ich wurde regelrecht davon überfahren": So unterstützt "Der Lehrer" Hendrik Duryn todkranke Kinder

Leipzig - Den Satz "Sie sind doch der Lehrer, oder?" hat Schauspieler Hendrik Duryn (55) sicher schon unzählige Male in seinem Leben gehört. Sein gleichnamiges Buch wurde schon vor dem offiziellen Erscheinungstag in der vergangenen Woche 2500-mal vorbestellt. Doch um den Verkauf geht es ihm gar nicht, wie er im Interview mit TAG24 erzählt.

Zu diesem Anlass wird es am Samstag auch zwei Lesungen geben, eine im Blauen Salon (19 Uhr/ausverkauft) am Markt sowie - und das ist viel wichtiger - eine Benefiz-Lesung im Marriott Hotel (16 Uhr). Deren Ticketerlös wird dem Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg zugutekommen.

Film- und Seriendrehs stehen in der nächsten Zeit erst einmal weniger an, dafür einige Buchlesungen. "Sie sind doch der Lehrer, oder?" ist am 18. April im Handel erschienen, pünktlich zur Buchmesse , die in dieser Woche beginnt und wieder Tausende Besucher anziehen wird.

Während wochenlanger Dreharbeiten, unter anderem für seine Paraderolle des Lehrers Stefan Vollmer bei RTL , kam er gern, aber nur selten zurück in seine Geburtsstadt. Doch irgendwann wollte Duryn einfach wieder nach Hause in die Stadt, "die alles hat, die immer noch Perspektive hat, die immer noch eine Vision hat".

Der gebürtige Leipziger lebt mittlerweile seit sechs Jahren wieder dauerhaft in der Stadt, mit der er sich immer so verbunden fühlte. Hier ist er aufgewachsen, hier erlebte er seine erste große Liebe, hier demonstrierte er als junger Mann vor der Wende und nun gründete er hier eine Familie. "Ich bin Leipzig", lacht der Schauspieler.

Wir treffen den früheren "Der Lehrer"-Darsteller in einem Café im Leipziger Westen. Hier sind auch große Teile seines Buches "Sie sind doch der Lehrer, oder?" entstanden, weil in seinen Augen alles stimmt - der Kaffee, die Snacks und die Atmosphäre. "Es ist mein Arbeitscafé", erzählt er.

Die Benefiz-Lesung soll für den Zuhörer ein richtiges Erlebnis werden: "Ich will eine Show daraus machen", erzählt er erwartungsvoll. "Ich will nicht, dass da einfach ein Typ sitzt und vorliest. Der Hörer soll auch die Chance bekommen, einzusteigen, wenn es schwieriger wird."

Am kommenden Samstag wird es eine Lesung im Rahmen der Leipziger Buchmesse geben, in der er sein Werk präsentiert. © Christian Grube

In den kommenden Monaten stehen Lesungen unter anderem im Neuen Theater in Halle sowie in den Bühnenhäusern von Entertainer Dieter Hallervorden (87) in Berlin und Dessau auf dem Plan. Doch vorher geht es im Mai erst einmal mit seiner Familie in den wohlverdienten Urlaub.

Dass er das Kinderhospiz Bärenherz unterstützt, ist keine einmalige Sache. Bereits seit zehn Jahren arbeitet er mit der Einrichtung zusammen, die Familien mit schwer erkrankten Kindern von der Diagnose über die Zeit der Erkrankung bis zum Tod des Kindes und darüber hinaus begleitet.



"Als ich damals die Familien mit ihren todsterbenskranken Kindern sah, wurde ich regelrecht davon überfahren, mit welcher Kraft und Lebensfreude sie mit ihren Kindern dort teilweise die letzten Stunden verbracht haben. Das hat mich schwer bedrückt, beeindruckt und motiviert", erzählt er.

Anfangs hat er sich mit handwerklichen Tätigkeiten eingebracht, irgendwann wurde er Botschafter für das Hospiz. "Ich bringe die Botschaft, dass es diese Familien gibt in unserem Land. Und ich bringe sie auf eine Art und Weise, dass die Menschen merken, dass die Situation so ist und man nichts daran ändern kann - egal ob man nun traurig darüber ist oder nicht."

Über zukünftige TV-Projekte will der Schauspieler, der zuletzt in den "Dünentod"-Krimis bei RTL zu sehen war, noch nicht viel verraten. Eine Aussage bei seinem Besuch im MDR-"Riverboat" in der vergangenen Woche macht jedoch hellhörig.

Demnach habe sich nämlich das Creating-Team von der "Der Lehrer" getroffen. Können Fans also Hoffnung auf ein Comeback haben? "Ich wünsche mir das", so seine Antwort. "Egal, wer das finanziert - wir wissen, dass diese Serie ins deutsche Fernsehen gehört."