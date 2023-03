Emotionales Wiedersehen nach 39 Jahren! Harrison Ford trifft Co-Star aus "Indiana Jones" wieder

Harrison Ford (80) und Ke Huy Quan (51, r.) umarmen sich auf der Bühne, als "Everything Everywhere All at Once" im Dolby Theatre den Preis für den besten Film gewinnt. © Chris Pizzello/Invision/AP

Was wäre die "Indiana Jones"-Filmreihe ohne ihre sympathischen Nebenfiguren?

Im zweiten Teil ("Indiana Jones und der Tempel des Todes", 1984) verschlägt es Indy (Harrison Ford, 80) nach Indien, wo in den Katakomben des Palasts von Pankot ein gefährlicher Todeskult wieder aufersteht.

Dicht an der Seite des Helden: Der chinesische Junge Short Round alias "Shorty" (Ke Huy Quan, 51), der mit lustigen Sprüchen für einen Lacher nach dem nächsten sorgt und Indy durch die ein oder andere brenzlige Situation hilft.

Während es für Harrison Ford nach "Star Wars" und "Indiana Jones" karrieremäßig steil bergauf ging, konnte Ke Huy Quan nur noch mit dem Kultfilm "Die Goonies" punkten. Danach arbeitete er zwischenzeitlich als Stuntkoordinator und Regieassistent.

Mit der Fantasy-Komödie "Everything Everywhere All At Once" gelang dem Schauspieler jedoch ein phänomenales Comeback. Unter dem tosenden Applaus der Menge nahm Ke nun seinen Oscar für die beste Nebenrolle entgegen.

Der Streifen, der auch den Oscar als "Bester Film" erhielt, wurde vor der Verleihung andächtig angekündigt - mit einer Rede von Harrison Ford.