Emotionen garantiert! Hier findet die Trauerfeier von Christoph Daum (†70) statt

Köln - Vor knapp einer Woche hat der Tod von Christoph Daum (†70) die europäische Fußball-Welt erschüttert. Jetzt steht fest, an welchem Ort die bewegende Trauerfeier für die langjährige Bundesliga-Legende ausgetragen wird.

Nach jahrelangem Kampf hat Christoph Daum vor knapp einer Woche den Kampf gegen den Krebs verloren. © Bernd Thissen/dpa

Jahrelang kämpfte sich der Rheinländer an der Seitenlinie zahlreicher Bundesliga-Klubs und anderer europäischen Vereine ab, um den maximalen Erfolg einzufahren.

Seinen privat härtesten Kampf gegen den Lungenkrebs hat der Meister von 1992 tragischerweise am vergangenen Samstag verloren.

Laut Express ist klar, dass die Trauerfeier zu Ehren Daums am 12. September im Kölner RheinEnergieSTADION ausgetragen wird. An jenem Ort, an dem Daum 1986 seine Trainer-Karriere gestartet hatte.

Außerdem herzergreifend: Im Mittelkreis des Stadions gab er im Sommer 2007 seiner Ehefrau Angelica (61) das Jawort.