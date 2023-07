Liebes-Aus! Enisa Bukvic und Simon Desue haben sich getrennt

"Danke, dass du all die Jahre Geduld mit mir hattest (sorry für einige der Kopfschmerzen, hihi) und dafür, dass du mir gezeigt hast, dass es tatsächlich richtige Männer gibt", schrieb Enisa damals auf Instagram .

Allzu lang kann die Trennung der beiden aber noch nicht her sein, sind auf dem Profil der gebürtigen Schwedin doch noch sämtliche Pärchenfotos der beiden zu sehen - auf Simons Profil dasselbe Bild.

Zudem bat sie ihre rund 794.000 Fans darum, ihre Privatsphäre in dieser Angelegenheit zu respektieren, während sie dieses Kapitel in ihrem Leben abschließe - Details zu den Hintergründen lieferte sie ihrer Community nicht.

Das Liebes-Aus machte die 29-Jährige am Montagnachmittag mit einem kurzen Statement in ihrer Instagram-Story offiziell. Sie schrieb: "Ich möchte euch mitteilen, dass meine Verlobung mit Simon aufgelöst wurde und wir nicht länger zusammen sind."

Nach ihrer Auswanderung nach Dubai Ende 2019 ließen die beiden ihre Follower regelmäßig an ihrem luxuriösen Alltag in der Stadt am persischen Golf teilhaben.

So gewährten Enisa und Simon unter anderem Einblick in ihre neue Traumvilla, in der sie erst im Spätsommer des vergangenen Jahres gezogen waren.

Im Rahmen des Reality-Formats "Dubai Diaries" wurden die einstigen Turteltauben sogar von einem Kamerateam begleitet, die Serie gipfelte schließlich in der romantischen Verlobung. Doch jetzt ist alles aus!