Hundetrainer Martin Rütter kritisiert Enisa Bukvic und sorgt für Shitstorm gegen die Influencerin

Hamburg/Dubai - Hundetrainer Martin Rütter (52) kritisierte auf Instagram die Dubai-Auswanderin und dreifache Hundebesitzerin Enisa Bukvic (28) ob ihres Umgangs mit ihren Frenchies und las ihr gewaltig die Leviten. Die wehrte sich und sprach in ihrer Story sogar von Mobbing.

Martin Rütter (52) befürwortet den Hundeführerschein und ist mit Enisas Methoden alles andere als zufrieden. © Maja Hitij/dpa

Martin Rütter nimmt bekanntermaßen kein Blatt vor den Mund, will über Hundeerziehung humoristisch aufklären und befürwortet das Ablegen eines sogenannten Hundeführerscheins.

Nun hat er sich Enisa vorgenommen, die zuvor in ihrer Story offen über ihre Probleme mit der Erziehung bei zwei von ihren drei Tieren sprach und erklärte, diese nun über einen Monat hinweg von einem Profi trainieren zu lassen. Ob die beiden Problem-Frenchies tatsächlich in dieser Zeit in der Hundeschule verweilen oder nicht, wird aus dem Beitrag nicht ganz klar.

Ihr Vorgehen missfiel dem 52-Jährigen jedenfalls offenkundig, weshalb er sich dazu entschloss, sie in aller Öffentlichkeit in einem Instagram-Post zu rügen.

So schrieb der Hundetrainer zu einem Mitschnitt ihrer Story: "Mal ernsthaft, wie viele Beispiele sollen wir noch bringen, damit es der Letzte versteht, dass ein Hundeführerschein Sinn macht. Es kann doch nicht sein, dass jeder einfach 'nen Hund kaufen kann und das arme Tier badet es aus."



Sein Vorwurf: "Keine Lust auf Training, Hund an jemanden abgeben und hoffen, das Tier sei danach erzogen. Und dann kommt natürlich 'ne echte Kernkompetenz um die Ecke und es gibt den guten alten Leinenruck", beurteilte er das Training von Enisas Tieren.

Das mache ihn sehr traurig.