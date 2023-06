Er darf wieder Windeln wechseln: "Der Pate"-Star Al Pacino (83) erneut Vater geworden

Pacino und Alfallah sollen Medienberichten zufolge seit April 2022 ein Paar sein. Pacino ("Der Pate", "The Irishman") hat bereits drei erwachsene Kinder von zwei Frauen, eine 33-jährige Tochter sowie 22 Jahre alte Zwillinge mit der Schauspielerin Beverly D'Angelo. Verheiratet war er nie.

De Niro rückte im Mai mit dem Babynamen seines jüngsten Nachwuchses raus. Das Anfang April geborene Mädchen heißt Gia Virginia Chen-De Niro. Der Sendung "CBS Mornings" stellte der stolze Daddy auch ein Foto des Babys zur Verfügung. Von einer Hand gestützt schaut das schwarzhaarige Mädchen im hellrosa Strampelanzug direkt in die Kamera. Für den nun siebenfachen Vater ist es das erste Kind mit seiner derzeitigen Partnerin Tiffany Chen.

Pacino ließ durch seinen Sprecher am Donnerstag die Geburt von Söhnchen Roman mitteilen. Der Schauspieler und seine Partnerin, Noor Alfallah , seien Eltern geworden. Mehr Details würden sie aber nicht verraten, hieß es in dem Statement.

Andy Kropa/Invision via AP/dpa

Schauspieler Robert De Niro (79) wurde im Mai Vater. © Andy Kropa/Invision/AP/dpa

2014 sprach er in einem Interview des Magazins The New Yorker über seine Kinder und sagte: "Ich bin für sie verantwortlich. Ich bin ein Teil ihres Lebens. Wenn ich es nicht bin, macht das mich und sie traurig." Sein eigener Vater habe die Familie verlassen, als er zwei Jahre war. Ihm sei es daher wichtig, für den eigenen Nachwuchs da zu sein.

Pacino und De Niro sind in Hollywood keine Einzelfälle. "Pretty Woman"-Star Richard Gere (73) wurde mit 70 Jahren noch einmal Vater. Der einst "Sexiest Man Alive", der auch als großer Humanist und Freund des Dalai Lama auftritt, ist seit 2018 in dritter Ehe mit der spanischen Geschäftsfrau und Aktivistin Alejandra Silva verheiratet - ihre beiden Söhne sind gerade mal drei und vier Jahre alt.

Der Komiker Steve Martin (77, "Vater der Braut") war mit 67 Jahren erstmals Vater geworden. Im Interview mit der US-Zeitschrift des Seniorenverbandes "AARP" sagte er 2017, dass Vaterschaft in älteren Jahren "fantastisch" sei.

"Hätte ich früher ein Kind gehabt, wäre ich wohl ein schlechter Vater gewesen und hätte fälschlicherweise mehr auf meine Karriere geachtet", räumte Martin ein.