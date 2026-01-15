Er war ihr Patient: Nico Legat lernt neue Freundin in Psychiatrie kennen

Köln - Nico Legat (27) ist zurück im Reality-TV! Für den 27-Jährigen geht es endlich wieder bergauf - auch dank seiner neuen Freundin.

Nico Legat (27) und seine Freundin Laura zeigten sich auf dem roten Teppich total verliebt. © TAG24

Für ihn und seine Laura war die Premiere der neuen "Couple Challenge"-Staffel der erste gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich.

"Wir haben uns in meiner schwersten Phase kennengelernt", erzählt Nico TAG24.

Weil er ein schweres Drogen- und Alkoholproblem hatte, suchte er sich Hilfe, ließ sich in eine Psychiatrie einweisen. "Dann bin ich auf die private Station gekommen und da war sie dann gerade am Arbeiten." Er war ihr Patient.

Der 27-Jährige wirkt aufgeräumt, glücklich. "Sie hat mich halt in der schwersten Phase lieben und schätzen gelernt. Und so sind wir den Weg auch gemeinsam gegangen, und das ist das Schöne."

Ganze vier Monate verbrachte er in der Einrichtung. "Ich bin seit über neun Monaten jetzt clean und trocken. Ich rauche nicht mal mehr. Ich kann es einfach nur jedem, gerade im Reality sagen, holt euch jetzt Hilfe, weil es gibt viele, die solche Probleme haben."