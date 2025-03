Er wollte zum ESC: "Hausmeister Krause"-Star kassiert deftige Absage von RTL

Köln - Michael Dierks (54) ist durch seine Rollen in der RTL -Comedy "TV Kaiser" sowie "Hausmeister Krause" bekannt geworden. Jetzt wollte der Schauspieler musikalisch beim Eurovision Song Contest durchstarten. Doch der Kölner Privatsender spielt nicht mit.

Schauspieler Michael Dierks (54) wollte für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten. © Instagram/official_michael_dierks (Screenshot)

Denn wie BILD berichtet, hat der 54-Jährige fest daran geglaubt, beim diesjährigen ESC teilnehmen zu können. Deshalb bewarb er sich für den Vorentscheid, bei dem am heutigen Samstagabend das Finale ansteht. Allerdings kassierte er eine deftige Absage.

"Ich finde es gut, dass Stefan Raab und RTL da jetzt an Bord sind. Deshalb kam die Absage für mich umso überraschender. Ich hatte gehofft, mein Talent wird dort erkannt", verrät der Künstler gegenüber dem Medium.

Seit Jahren ist der Schauspieler auch als Schlagersänger aktiv und zudem ein großer Fan des europäischen Musikwettbewerbs. "Ich hätte wirklich gern mitgemacht - auch weil ich neben meinem deutschen auch einen britischen Pass habe und mich als Europäer durch und durch sehe", so der 54-Jährige, der in London und in Pulheim bei Köln wohnt.

Er könne jedoch nicht verstehen, warum er raus sei, denn man habe ihm auch keine konkreten Gründe genannt. "Mir wurde einfach abgesagt – dabei bin ich bekannter als alle Finalisten am Samstag. Ich habe schon zwei CDs released und war mit Fragma auf Welttournee", erzählt er weiter.