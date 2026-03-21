Er wurde nur 54 Jahre alt: Trauer um "Buffy"-Star
San Francisco (USA) - Die nächste traurige Nachricht aus Hollywood: Nur einen Tag nach Action-Legende Chuck Norris (†86) ist auch "Buffy"-Star Nicholas Brendon verstorben! Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit mehrfach gesundheitliche Zwischenfälle erlitten. Er starb am Freitag (Ortszeit) im Alter von 54 Jahren in San Francisco.
Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Brendons Familie in der Nacht auf Samstag die Todesnachricht: "Mit tiefem Schmerz geben wir den Tod unseres Bruders und Sohnes Nicholas Brendon bekannt. Er ist friedlich im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben."
Neben mehreren Fotos von dem Schauspieler wurden auch Aufnahmen seiner Kunst gepostet. Dazu hieß es, dass er den meisten zwar als Darsteller bekannt sein dürfte, er in den vergangenen Jahren aber auch seine Leidenschaft für die Malerei entdeckt habe.
"Er war einfühlsam, sensibel und unermüdlich kreativ. Jene, die ihn wirklich kannten, verstanden, dass seine Kunst eine der reinsten Reflexionen seiner Selbst war."
Unter dem Post drückten Tausende Fans Mitgefühl und Trauer aus. Die Familie bat um etwas Privatsphäre in dieser emotionalen Zeit.
"Buffy – Im Bann der Dämonen" macht Nicholas Brendon zum TV-Star
International bekannt war Brendon 1997 für die Rolle des Alexander (Xander) LaVelle Harris in der Serie "Buffy – Im Bann der Dämonen" geworden.
An der Seite von Sarah Michelle Gellar (48) und Co. half er Buffy bis 2003 in 143 Folgen bei ihrem Kampf gegen das Böse. Zwei Jahre später folge eine Hauptrolle in der Sitcom "Kitchen Confidential".
Danach feierte er vor allem noch mit der FBI-Serie "Criminal Minds" Erfolge, in der er zwischen 2007 und 2014 in insgesamt 21 Folgen zu sehen war. Im "Grey’s Anatomy"-Ableger "Private Practice" spielte Brendon in vier Folgen mit. Der Durchbruch auf der großen Leinwand blieb ihm verwehrt.
Kinder hatte der 54-Jährige nicht. In der Vergangenheit erlitt Nicholas Brendon bereits mehrere Herzinfarkte und musste zweimal an der Wirbelsäule operiert werden.
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