Er wurde nur 54 Jahre alt: Trauer um "Buffy"-Star

San Francisco (USA) - Die nächste traurige Nachricht aus Hollywood : Nur einen Tag nach Action-Legende Chuck Norris (†86) ist auch "Buffy"-Star Nicholas Brendon verstorben! Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit mehrfach gesundheitliche Zwischenfälle erlitten. Er starb am Freitag (Ortszeit) im Alter von 54 Jahren in San Francisco.

Nicholas Brendon wurde 54 Jahre alt. © ARAYA DOHENY /GETTY IMAGES VIA AFP

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Brendons Familie in der Nacht auf Samstag die Todesnachricht: "Mit tiefem Schmerz geben wir den Tod unseres Bruders und Sohnes Nicholas Brendon bekannt. Er ist friedlich im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben."

Neben mehreren Fotos von dem Schauspieler wurden auch Aufnahmen seiner Kunst gepostet. Dazu hieß es, dass er den meisten zwar als Darsteller bekannt sein dürfte, er in den vergangenen Jahren aber auch seine Leidenschaft für die Malerei entdeckt habe.

"Er war einfühlsam, sensibel und unermüdlich kreativ. Jene, die ihn wirklich kannten, verstanden, dass seine Kunst eine der reinsten Reflexionen seiner Selbst war."

Unter dem Post drückten Tausende Fans Mitgefühl und Trauer aus. Die Familie bat um etwas Privatsphäre in dieser emotionalen Zeit.