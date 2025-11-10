"Erholung von seiner Frau": Jürgen Milski will vermissten Nikola in Marokko gesehen haben

Marokko - Da staunte Jürgen Milski (61) nicht schlecht! Der Sänger und TV-Star war gerade frisch in Marrakesch gelandet, als er am Flughafen ein bekanntes Gesicht erspäht haben will, das in der Reality-Welt gerade als vermisst gilt.

Sänger Jürgen Milski (61) teilte auf Instagram seine Beobachtungen mit seinen Fans. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ juergen.milski

Auf Instagram erzählt der Ballermann-Veteran am Sonntag: "Ich bin gestern in Marrakesch gelandet. Und zu 90 bis 95 Prozent hab ich den Bruder da rumlaufen sehen – aber bei der Ankunft, nicht beim Abflug!".

Gemeint ist Nikola Grey (29), Reality-Star und Content Creator, der aktuell als vermisst gilt. Seine Ehefrau Kim Virginia (30), bekannt aus "Der Bachelor", hatte öffentlich ihre Sorge geäußert, nachdem tagelang jedes Lebenszeichen gefehlt hatte.

Doch laut Jürgen soll der Mann quicklebendig in Marokko unterwegs sein und das nicht alleine, sondern mit tierischer Begleitung.

"Der hatte 'nen kleinen Dalmatiner dabei und – meine ich – überm Auge so ein Dalmatiner-Tattoo. Ich glaube, das war er", erzählt Jürgen weiter.

Der 61-Jährige wirkt dabei weder aufgeregt noch alarmiert – im Gegenteil. Für ihn scheint die Sache klar: "Die Sache ist geklärt. Der Junge ist in Marrakesch. Ich nehme an, der macht ein paar Tage Urlaub … vielleicht braucht er Erholung von seiner Frau."