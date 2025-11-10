"Erholung von seiner Frau": Jürgen Milski will vermissten Nikola in Marokko gesehen haben
Marokko - Da staunte Jürgen Milski (61) nicht schlecht! Der Sänger und TV-Star war gerade frisch in Marrakesch gelandet, als er am Flughafen ein bekanntes Gesicht erspäht haben will, das in der Reality-Welt gerade als vermisst gilt.
Auf Instagram erzählt der Ballermann-Veteran am Sonntag: "Ich bin gestern in Marrakesch gelandet. Und zu 90 bis 95 Prozent hab ich den Bruder da rumlaufen sehen – aber bei der Ankunft, nicht beim Abflug!".
Gemeint ist Nikola Grey (29), Reality-Star und Content Creator, der aktuell als vermisst gilt. Seine Ehefrau Kim Virginia (30), bekannt aus "Der Bachelor", hatte öffentlich ihre Sorge geäußert, nachdem tagelang jedes Lebenszeichen gefehlt hatte.
Doch laut Jürgen soll der Mann quicklebendig in Marokko unterwegs sein und das nicht alleine, sondern mit tierischer Begleitung.
"Der hatte 'nen kleinen Dalmatiner dabei und – meine ich – überm Auge so ein Dalmatiner-Tattoo. Ich glaube, das war er", erzählt Jürgen weiter.
Der 61-Jährige wirkt dabei weder aufgeregt noch alarmiert – im Gegenteil. Für ihn scheint die Sache klar: "Die Sache ist geklärt. Der Junge ist in Marrakesch. Ich nehme an, der macht ein paar Tage Urlaub … vielleicht braucht er Erholung von seiner Frau."
Fragen über Fragen: Ist an Jürgens Behauptungen etwas dran?
Eine offizielle Bestätigung zu Jürgens Behauptung gibt es bisher keine. Einzig Nikola selbst meldete sich nach Tagen Funkstille mit einem kryptischen Baumfoto und Justin Timberlakes "Cry Me a River" in seiner Story zurück. Das Ganze aber ohne Standort und ohne Worte.
Was allerdings stutzig macht: Nikolas und Kims drei Dalmatinerwelpen leben eigentlich bei ihr in Dubai. Welcher Hund also war das an seiner Seite? Und stimmt das mit dem neuen Gesichts-Tattoo wirklich?
Jürgen selbst will mit der ganzen Sache offenbar nichts weiter zu tun haben. Er sei von seinem Umfeld "damit belästigt worden", auszupacken, habe aber selbst kein Interesse an den Spekulationen rund um Nikola und seine Frau Kim Virginia.
In seinen Storys hält der kölsche Entertainer dennoch die Diskussionen rund um den Reality-Star mit einer guten Portion Humor weiter aufrecht.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ juergen.milski, Screenshot/Instagram/kimvirginiaa