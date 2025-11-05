Zwei Wochen nach Hochzeit: Kim Virginia sucht öffentlich nach ihrem Mann Nikola

Dubai - Rund zwei Wochen nach der Traumhochzeit in Las Vegas gibt es wieder Drama bei Kim Virginia (30) und Nikola (29), die nun beide "Grey" mit Nachnamen heißen: Der 29-Jährige sei angeblich seit Samstag verschwunden, nachdem er auf Instagram eine äußerst kryptische Nachricht gepostet hatte.

Was ist schon wieder bei Kim Virginia (30) und Nikola (29) los? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kimvirginaa (2)

Ohne näher darauf einzugehen, schrieb Nikola in seiner Story, dass er sich getrennt habe. Ob er damit eine Trennung von Kim Virginia meint, blieb allerdings offen. Seit der kryptischen Meldung herrscht Funkstille auf seinem Account.

Vor wenigen Stunden meldete sich seine Frau höchstpersönlich mit beunruhigenden Worten bei ihrer Fan-Gemeinschaft.

"Ich habe mich jetzt ein paar Tage extra nicht gemeldet, weil ich gehofft habe, dass sich das Ganze mit Nicola von selbst klärt und weil ich einige Dinge verarbeiten musste", so die 30-Jährige.

Sie habe gehofft, dass er sich wieder meldet. Doch das sei nicht geschehen: "Er ist seit Tagen nicht erreichbar."

Kim Virginia habe zunächst gedacht, dass ihr Mann bei einem Kumpel sei. Doch nach einer Nachricht habe sich ihr Verdacht nicht bestätigt. Nun sucht die Blondine öffentlich nach ihrem Partner: "Wenn irgendwer was von ihm gehört hat oder eine Nachricht bekommen hat, bitte schreibt mir."