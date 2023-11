Eric Sindermann feiert sich nach Blitz-Ko: "Ich bin die Nummer 1"

Eric Sindermann (35) ließ sich nach seinem Sieg mächtig feiern. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

Ohne jede Frage, durch den Blitz-Ko hat sich Eric Sindermann noch mehr ins Rampenlicht geboxt. Nach dem Fight wirkte er immer noch sehr aufgedreht und vielleicht auch ein wenig abgedreht.

So sagte er in einer seiner Instagram-Storys: "Leute, ich bin das Größte, das Beste, ich bin die Nummer eins im Reality-TV, im Boxen. Ich habe einen Rekord gebrochen, jeder - egal YouTuber, TikToker - muss an mir vorbei. Ich bin das Beste, was es im Boxen gibt."

Zugegeben, vor dem Fight haben viele Experten und andere Influencer über Eric Sindermann gelächelt. Viele sahen den gebürtigen Berliner klar im Nachteil. Umso erleichterter war der 35-Jährige, als er den Kampf am Ende tatsächlich für sich entscheiden konnte.