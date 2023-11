Sommerhaus-Can und Gigi steigen in den Ring: Ihn sieht Eric Sindermann als Sieger

Berlin - Jetzt fliegen die Fäuste! Der Sommerhaus-Beef zwischen Can Kaplan (27) und Gigi Birofio (24) wird in den Ring verlagert. Beim Promi-Box-Event "Fame Fighting" treten die Streithähne gegeneinander an. Da steckt jede Menge Zündstoff drin.

Eric Sindermann (35, r.) sieht Can Kaplan (27, 2.v.l.) gegen Gigi im Vorteil. © Bildmontage: RTL, Instagram/Eric Sindermann

Wir erinnern uns: In Folge sechs des Sommerhauses eskalierte der Streit mit dem Krawall-Paar Walentina Doronina (23) und Can endgültig. Dschungelcamper Gigi wurde handgreiflich und traf dabei versehentlich auch Walentina. Am Ende mussten beide Pärchen die Koffer packen.

Jetzt können sie das, was sie angefangen haben, im Boxring austragen. Für Eric Sindermann (35) ist jetzt schon klar, wer die besseren Chancen hat:

"Auch wenn ich jetzt gerade mehr Sympathien für Gigi habe, denke ich, dass Can das Ding ganz klar drehen wird. Er ist durchtrainierter, disziplinierter, er hat sich super drauf vorbereitet. So gern ich Gigi auch habe, er wird wahrscheinlich mehr Spaghetti in der Vorbereitung gegessen als trainiert haben", erzählte der Ex-Handballer TAG24 am Rande von Micaela Schäfers Geburtstagsfeier.

Der 35-Jährige hatte sich zuletzt nicht gerade positiv über das Liebes-Paar Can und Walentina geäußert - und bleibt dabei: "Ich finde, Can ist eigentlich ein cooler Typ, aber meiner Meinung nach manipuliert Walentina ihn so krass, dass er nicht mehr er selbst ist. Ich hatte leider auch mal so eine Frau, die mich so schlecht behandelt hat, ich aber so verliebt war, dass ich alles für sie gemacht habe. Eigentlich tut er mir leid."