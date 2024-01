Eric Sindermann fremdgegangen? Freundin reagiert mit krassem Liebesbeweis

"Ich bitte Euch, hört auf, mir Nachrichten zu schicken wie 'Eric geht mir eh nur fremd', 'Eric ist schon fremdgegangen', 'Ich hab Eric gesehen, als er eine andere geküsst hat, 'Er liebt Dich nicht' und und und", richtete sie einen Appell an ihre Community.

Und genau dagegen hat sich das (ehemalige) Erotik-Model - sie hatte angekündigt, sich für ihren Liebsten aus der Branche zurückzuziehen - jetzt in ihrer Story gewehrt.

Ziert bald Eric Sindermanns Konterfei den Körper von Desiree Hansen? © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

Und dann hatte Miss Sugar, so ihr Künstlername, auch gleich noch eine Idee, um alle Gerüchte im Keim zu ersticken: Sie will ihrem Schatz einen ganz besonderen Liebesbeweis erbringen.

Die Reality-TV-Darstellerin ist ohnehin schon am ganzen Körper tätowiert und doch gibt es noch viele freie Stellen, wie sie selbst feststellte, und eine davon soll nun schon bald mit einem ganz besonderen Motiv verziert werden.

"Ich hab mich entschlossen, auf meinen Körper vielleicht 'Eric' zu tätowieren", kündigte die Ballermann-Sängerin an. Aber halt, das reicht ihr eigentlich noch gar nicht, denn sie "würde sogar so ein Porträt von Dir machen lassen", schlug Hansen ihrer Flamme in einer Insta-Story vor.

"Was sagst Du dazu, Schatz?", wollte sie wissen. Die Reaktion von Dr. Sindsen ließ natürlich nicht lange auf sich warten. "Das glaube ich erst, wenn ich es sehe", antwortete er ihr bei der Social-Media-Plattform. Dann ist wohl demnächst ein Termin beim Tätowierer des Vertrauens fällig.