Eric Sindermann lässt Bombe platzen: "Wir waren intim"
Berlin - Dass Eric Sindermann (37) kein Kostverächter ist, dürfte bekannt sein, allerdings hat der Reality-TV-Star jetzt mit einer überraschenden Beichte aufgewartet.
"Ja, wir waren intim", lässt der 37-Jährige in einem Interview mit Bild die Bombe platzen. Mit "wir" meint er sich selbst und TV-Kollegin Yvonne Woelke (47).
Damit gibt Sindermann erstmals zu, dass zwischen den beiden mehr als Freundschaft gewesen sein soll. Die zwei hatten Ende des vergangenen Jahres öfter miteinander zu tun und schnell machten Gerüchte die Runde, dass da etwas gelaufen sein könnte.
Genau in diesem Zeitraum soll es auch zum Schäferstündchen gekommen sein, genauer gesagt sei es nach Aussage von Dr. Sindsen im Dezember der Fall gewesen.
Pikant: Zu diesem Zeitpunkt war Woelke noch mit ihrem damaligen Partner Peter Klein (59) liiert, von dem sie sich erst Anfang Mai offiziell trennte. Der Grund: seine ständige Eifersucht! Besonders ihre Nähe zu Sindermann sei ihm sauer aufgestoßen.
Im Nachhinein zeigt sich, dass Klein da wohl ein recht gutes Gespür bewiesen hat. Woelke habe schon im Dezember keine Lust mehr auf die Beziehung gehabt, behauptet Deutschlands selbsternannter Modekönig unterdessen.
Yvonne Woelke dementiert Affäre mit Eric Sindermann
Trotzdem habe er sich nie zwischen die beiden drängen wollen, beteuert der Ex-Handballprofi, der Klein nach eigener Aussage als sehr bodenständig wahrgenommen habe.
Auch um die Distanz zu Yvonne und Peter zu wahren, habe sich der gebürtige Berliner in die Beziehung mit Chayenne gestürzt, die er Ende April aber schon wieder für beendet erklärte.
Nun, da Sindermann und Woelke beide wieder Single sind, wolle man das Techtelmechtel wieder aufleben lassen, deutet er an. Und was sagt Woelke zu dieser unerwarteten Offenbarung?
Die Promi-Dame will nichts von einer Affäre wissen. Demnach finden die beiden sich zwar nett, aber mehr auch nicht. "Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist", bekräftigt sie dem Boulevardblatt auf Nachfrage. Die beiden seien zwar in Kontakt, aber treffen sich nicht.
Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass das Interview veröffentlicht worden ist, während sich Eric Sindermann gerade mit seinem Vater in Dubai befindet. Dennoch stehe er zu seiner Aussage.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/dr.sindsen