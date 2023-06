Liebes-Hammer bei Eric Sindermann und Sanja Alena: Sie sind ein Paar

Eric Sindermann (34) und Sanja Alena (30) machten ihre Beziehung offiziell. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen

Auf seinem Instagram-Profil bestätigte der Reality-TV-Darsteller die Gerüchte am Montagabend.

"Jetzt ist die Zeit, mutig zu sein, etwas Neues zu beginnen und den Zauber des Neuanfangs zu spüren. Endlich dürfen wir es sagen: Sanja und ich haben bei 'Eating with my Ex' wieder zueinandergefunden", schrieb der Mode-Designer zu einem gemeinsamen Pärchenfoto.

Darauf zu sehen: der 34-Jährige, wie er seine Liebste auf den Armen trägt und ihr mit geschlossenen Augen einen Kuss auf die Wange drückt.

Die Turteltauben seien "super glücklich, es endlich verkünden zu dürfen", ließ der Ex-Handballer seine Fans wissen.

Auch sein Herzblatt konnte mit ihren Gefühlen nicht hinter dem Berg halten und kommentierte: "Ich liebe dich." Dazu setzte die blonde Beauty ein Herz-Emoji.

Dass die Liebe unter die Haut geht, bewies der selbsternannte Modekönig von Deutschland erst vor Kurzem. Er ließ sich von einer Tattoo-Sünde befreien. Demnach ließ sich der einstige "Promi Big Brother"Teilnehmer sich ein "J" am Unterarm überstechen. Der tätowierte Buchstabe stand für seine Ex Josephine Lehmann. Nun prangt eben dort der Name seiner neuen Flamme: "Sanja".