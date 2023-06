Neues Liebes-Tattoo für Eric Sindermann: Was seine Ex damit zu tun hat

Ein Standbild zeigt, was Dr. Sindsen dort verändert hat: Wo früher ein großes "J" prangte, ist nun ein neuer Schriftzug zu sehen!

Doch der selbsternannte Modekönig von Deutschland ließ sich auch gleich noch von einer Tattoo-Sünde befreien. "Dann gibt es noch ein anderes Tattoo natürlich, dazu will noch nicht zu viel sagen", erklärte er seinen Followern und schwenkte die Handykamera für einen kurzen Augenblick auf seinen rechten Arm.

Damit spielte er auf ein neues Motiv oberhalb seiner rechten Brust an, wo er tatsächlich das Logo der neuen Reality-Show "B:Real - Echte Promis, echtes Leben" verewigen ließ. "Wahre Liebe geht unter die Haut", schrieb der 34-Jährige zu seinem Instagram-Beitrag .

"Yo Leute, also ich bin jetzt fertig tätowiert", meldete sich der Ex-Handballer in seiner Instagram-Story von der Tattoo Convention in Dortmund. "Sendung meines Lebens, sehr stolz, dabei zu sein", teilte er seiner Community mit.

Dort wo einst ein großes "J" für seine Ex-Freundin Josephine Lehmann prangte, ist jetzt der Name "Sanja" zu lesen. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen (Bildmontage)

Besagtes "J" ließ sich der 34-Jährige Anfang des Jahres für seine Ex Josephine Lehmann stechen. Die Romanze mit der "Date or Drop"-Kandidatin, die bei Instagram ihren Anfang nahm, endete jedoch bereits nach wenigen Wochen wieder - das Tattoo, das er in seinem Beitrag vom 19. Januar noch mit "Für die Ewigkeit" kommentierte, blieb als ungewollte Erinnerung.

Dieses ließ der Reality-Star nun covern, und zwar gleich mit dem nächsten Frauennamen, denn dort wo einst das "J" zu sehen war, steht jetzt "Sanja"!

Damit ist natürlich Sanja Alena Trokicic (30) gemeint, mit der Eric vor Josephine ein Techtelmechtel hatte. Die beiden hielten jedoch trotzdem Kontakt zueinander und waren kürzlich Kandidaten bei der TLC-Show "Eating with my Ex".

Die Sache mit dem "Ex" scheint nun aber Geschichte zu sein, denn Kumpel Daniel Roth (33) schreibt in seiner Instagram-Story: "Neue Freundin verewigt" und verlinkte Sanja Alenas Profil dazu. "So ist das, wenn man meinen Freund verarscht. Pech gehabt", trat er gegen Josephine nach.

"Alles richtig gemacht! Vergangenheit abgeschlossen und jetzt mit Blick nach vorne, Sanja ist die Frau fürs Leben und jetzt geht's nur noch aufwärts", kommentierte Daniel den Schritt von seinem Freund. Eric Sindermann und die Schweizer "Bachelor"-Gewinnerin 2018 werden ab dem 12. Juni übrigens auch gemeinsamen bei "B:Real" auf RTLZWEI dabei sein.