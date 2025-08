"Wir werden uns wehren": Stalking-Albtraum bei Eric Sindermann und Yvonne Woelke

Alles in Kürze

Die Stalking-Attacken setzen Eric Sindermann (37) und Yvonne Woelke (45) sehr zu. © Instagram/dr.sindsen

Am Mittwoch ließ der Reality-Star auf Instagram seinen Frust raus. "Wir werden uns wehren. Es kann nicht sein, dass so eine Person damit durchkommt", schrieb der 37-Jährige unter einem Foto, auf dem sie sich gemeinsam im Arm halten und traurig in die Kamera blicken.

Die ständigen Attacken setzen beiden sehr zu. Als gute Freunde würden sie sich gegenseitig unterstützen. Doch die Behörden stehen ihnen nicht zur Seite, wie Eric weiter verriet: "Wie kann es sein, dass solche Menschen überhaupt noch Rechte haben? Ich werde das nie verstehen. Den Tätern wird geholfen und den Opfern werden Steine in den Weg gelegt, wenn sie sich wehren."

Eric vermutet, dass auch der Einbruch in seinem Haus vor wenigen Wochen auf das Konto der Stalkerin geht.

"Das ist keine direkte Anschuldigung, aber bei einer Frau, die gezielt Prominente stalkt, scheint leider alles möglich zu sein", so der selbst ernannte Modekönig von Deutschland.