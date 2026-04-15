Komiker Torsten Sträter geht mit Tumor-Diagnose an die Öffentlichkeit

Dortmund - Sorge um Torsten Sträter (59): Bei dem Kabarettisten aus Dortmund wurde ein Tumor entdeckt.

Torsten Sträter (59) hat eine Tumorerkrankung öffentlich gemacht. © Christian Charisius/dpa

Das teilte der 59-Jährige auf seiner Website mit. Aufgrund der Erkrankung muss der Komiker seine Auftritte im April verschieben.

Zuvor hatte er Anfang des Jahres bereits alle Veranstaltungen bis Ende März abgesagt, damals war jedoch lediglich von einer Erkrankung mit einer "längerfristigen Regenerationsphase" die Rede.

"Ich weiß, viele haben sich in den letzten Monaten gefragt, was los ist. Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor. Meine gesundheitlichen Probleme sind also eher physischer Natur", erklärte Sträter.

Der gebürtige Dortmunder erklärte außerdem, dass er sich in den Händen sehr fähiger Ärztinnen und Ärzte befinde und "sehr engmaschig und kompetent" behandelt werde.

Allerdings könne er aufgrund der Intensität der Therapie keine Auftritte wahrnehmen.

"Es liegt einfach in der Natur der Sache, dass derartige Erkrankungen dazu führen, dass man sich um nichts anderes kümmert und erst einmal für nichts anderes einen Kopf hat", so Sträter weiter.