Erstmals selbst auf dem Cover: Anna Wintour und Meryl Streep zum Start von "Der Teufel trägt Prada 2" auf der Vogue

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Passend zum Start von "Der Teufel trägt Prada 2" zieren Meryl Streep und Anna Wintour gemeinsam das Cover der Vogue.

Von Janina Rößler

USA - Bald hat das lange Warten ein Ende: Die langersehnte Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" kommt in die Kinos. Mit dabei ist erneut Meryl Streep (76), die wieder in ihre Rolle als Miranda Priestly schlüpft - eine Figur, die stark an die ehemalige Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (76) angelehnt ist. Passend zum Filmstart zieren die beiden nun gemeinsam das Cover des Fashion-Magazins.

Anna Wintour (76) ist erstmals auf dem Cover ihrer eigenen Zeitschrift zu sehen.
Anna Wintour (76) ist erstmals auf dem Cover ihrer eigenen Zeitschrift zu sehen.  © ANGELA WEISS / AFP

Bis zu diesem Zeitpunkt war Wintour selbst nie auf dem Titelblatt ihres eigenen Magazins zu sehen gewesen, vergangene Anfragen hatte sie stets abgelehnt. Umso größer war die Herausforderung, dieses Projekt umzusetzen.

Wie sich herausstellte, war es demnach auch alles andere als einfach, beide Frauen für das Cover zu begeistern. Die Zeitschrift wollte aber zum Start des ikonischen Kinofilms ein passendes Titelbild schaffen, doch die alternativen Besetzungen der Hauptrollen kamen nicht infrage, so Page Six.

Denn Anne Hathaway (43) war bereits im vergangenen August auf dem Cover der Vogue zu sehen, während Emily Blunt (43) schon für ihr eigenes Titelbild eingeplant ist, erklärte Chloe Malle (40), die neue Chefredakteurin des Magazins.

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Die Idee eines gemeinsamen Covers der beiden Frauen brachte Malle bereits im vergangenen Jahr ins Gespräch, kurz nachdem sie die Rolle von Wintour übernommen hatte. Während der Pariser Fashion Week sagte sie zu der Mode-Ikone: "Ich sagte: 'Anna, es wäre doch unglaublich, dich und Meryl gemeinsam aufs Cover zu bringen.'"

Wintour habe darauf geantwortet: "Chloe, das ist sehr schmeichelhaft, aber einfach nicht mein Stil."

Meryl Streep (76) schlüpft erneut in die Rolle der Miranda Priestly.
Meryl Streep (76) schlüpft erneut in die Rolle der Miranda Priestly.  © Jung Yeon-je / AFP

Vogue mit Meryl Streep und Anna Wintour ab Mai erhältlich

Gemeinsam mit Anne Hathaway (43) präsentierte Anna Wintour einen Oscar.
Gemeinsam mit Anne Hathaway (43) präsentierte Anna Wintour einen Oscar.  © Patrick T. FALLON / AFP

Nur wenige Monate später habe Streep jedoch selbst bei Wintour nachgefragt - und dabei sei die Antwort überraschend positiv ausgefallen. Die 40-Jährige scherzte: "Man sieht also, wer die Überzeugungskraft hatte."

Das Endergebnis ist nun in der Mai-Ausgabe der US-Vogue zu sehen, die in derselben Woche erscheint, in der auch Wintours Met Gala stattfindet. Beide Frauen sind - ganz im Motto des Films - in Prada gekleidet, oder wie Malle es nennt: "Zwei Teufel, zwei Pradas."

Das Fotoshooting hatte bereits vor Monaten stattgefunden, wurde jedoch streng geheim gehalten. Streep und Wintour hätten sich bestens verstanden, auch wenn die Figur Miranda Priestly sich in gewisser Weise über die 76-Jährige lustig macht.

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Mittlerweile sei sich die ehemalige Chefredakteurin dieser Rolle jedoch bewusst und spiele sie auch selbstironisch aus. Zuletzt trat sie gemeinsam mit Hathaway bei den Oscars auf.

Titelfoto: Montage: ANGELA WEISS / AFP, JUNG YEON-JE / AFP

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