Kurz vor erstem Konzert: Estefania Wollny "nicht zufrieden" mit sich: So will sie ihren Auftritt retten

Hückelhoven - Für Estefania Wollny (21) hat mittlerweile die "heiße Phase" begonnen, denn in Kürze steht das erste Konzert der Wollny-Tochter an. Vor ihrem großen Auftritt scheint jedoch noch nicht jeder Ton zu sitzen, wie die Gesangs-Newcomerin nun offenbarte.

Estefania Wollny (21) gibt in rund einer Woche ihr erstes Konzert. © Bildmontage: Instagram/estefaniawollny21 (Screenshots)

Eigentlich sollte "Estes" Konzert-Debüt schon im Mai stattfinden, ehe der Termin auf den nächsten Monat verschoben wurde, wie die 21-Jährige ihre Fans schon im Februar informiert hatte.

Nach Wochen des Wartens rückt der große Tag nun jedoch immer näher!

So war Estefania, die es sich die letzten Wochen in der Türkei hatte gut gehen lassen, vor einigen Tagen ins Flugzeug gestiegen und zurück ins heimische Hückelhoven gereist, um sich intensiv auf ihren Auftritt vorzubereiten. Das konnten ihre rund 500.000 Instagram-Fans in den letzten Tagen in der Story der Sängerin mitverfolgen.

Bis zu ihrem Konzert, das in Kassel stattfindet, dauert es nun nicht mehr lange - und allmählich dürfte auch bei Este die Aufregung steigen. Am Freitag gab sie ihren Anhängern ein kurzes Update bezüglich ihrer Vorbereitungen - die scheinen jedoch nicht wirklich rundzulaufen, wie die 21-Jährige berichtete.



"Ich wollte mich ja gestern eigentlich melden und euch ein bisschen beim Tanzen mitnehmen, ich war aber gestern nicht ganz so zufrieden und nicht ganz so glücklich mit meiner Leistung und deswegen hab ich's dann gelassen", offenbarte die Wollny-Tochter in leicht geknicktem Tonfall.