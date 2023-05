Estefania Wollny wird nach Gesangsauftritt verspottet - dann schaltet sich Schwester Sarafina ein

Estefania Wollny (21) strebt eine Karriere als Sängerin an. © Instagram/estefaniawollny21

Estefania Wollny träumt von der ganz großen Karriere und hat für ihren Traum, als Sängerin so richtig durchzustarten, bereits fleißig gearbeitet.

Im Februar veröffentlichte die TV-Bekanntheit voller Stolz ihr erstes Album "21", das seither vor allem im Hause Wollny hoch- und runterläuft, wie zahlreiche Instagram-Storys von "Estes" Schwestern aus den vergangenen Wochen, die mit ihren Songs unterlegt waren, belegt hatten.

Doch nicht nur von ihrer Familie hat Estefania auf dem angestrebten Weg nach oben Unterstützung, auch zahlreiche Fans ließen auf dem Instagram-Kanal der 21-Jährigen bereits die eine oder andere Lobes-Hymne auf ihre Songs los.

Während viele Anhänger klar das Potenzial und Talent in Estefania erkennen, sieht sie sich allerdings auch immer wieder mit harscher Kritik konfrontiert - so auch kürzlich, als Este einen neuen Clip bei Instagram hochgeladen hatte, in dem sie vor Publikum einige ihrer Songs auf einer Bühne performt hatte.

Während mehr als 15.000 Fans auf "Gefällt mir" gedrückt hatten, sammelte sich in der Kommentarspalte des Beitrags auch jede Menge Spott!