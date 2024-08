Eva Benetatou knallhart ehrlich: Das war ihre schlimmste TV-Erfahrung

"Liebe Eva, ich schaue gerade das Sommerhaus und weine so viel! [...] Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich, obwohl ich dich persönlich nicht kenne, so lieb habe."

Tränen standen während der Zeit im "Sommerhaus der Stars" fast schon an der Tagesordnung für Eva. © TVNow

Immer wieder wurde der Ex-Cast von "Kampf der Realitystars" samt Ex-Freund Chris zur Zielscheibe fieser Attacken und Beleidigungen.

Mittlerweile genießt die Neu-Sängerin ihre Zeit mit Sohnemann George im fernen Dubai, packte vor Wochen ihre Siebensachen und zog nach sieben Jahren in Deutschland zurück in die ferne Wüste.

Die jüngste Liebesbotschaft ihres Fans nahm Eva schließlich noch einmal zum Anlass, um sich gebührend bei ihrer Community zu bedanken.

"Mich haut es immer wieder aufs Neue um, welch Liebe mich hier auf Instagram von euch erreicht. Meine Dankbarkeit ist nicht in Worte zu fassen."

Trotz ihrer Auswanderung in die Emirate, wovon die 32-Jährige seit einigen Jahren geträumt hatte, will sie in Zukunft weiterhin an TV-Formaten teilnehmen.

Ihr Ex-Freund Chris hat sich bis dato noch nicht zur Auswanderung seiner Verflossenen samt Kind geäußert, bittet seine Anhänger um Zeit, um alles ausgiebig zu verarbeiten.