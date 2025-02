Eva Benetatou unter Schock! Deshalb musste sie mit Sohn in die Notaufnahme

Düsseldorf - Schon wieder Krankenhaus! Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche musste Eva Benetatou (32) am Sonntagabend in die Notaufnahme - diesmal ging es allerdings um Söhnchen George!

Das Ergebnis: Nesselsucht! In Fachkreisen auch "Urtikaria" genannt.

Über Umwege in die Notfall-Apotheke schlug die Teilzeit-Auswanderin schließlich im Krankenhaus ihres Vertrauens auf, um sich eine professionelle Meinung einzuholen.

"Wir hatten voll den schönen Tag und plötzlich sehe ich jede Menge Quaddeln an seinen Beinen", schildert Eva die ersten Augenblicke nach dem Schrecken.

Anders als noch in der Vorwoche stand jetzt plötzlich ihr Nachwuchs im Mittelpunkt ... Der hatte sich bei einem Ausflug im Tierpark offenbar eine fiese Begleiterin eingefangen.

Wie gewohnt sehr detailliert hat die Griechin ihre Community am Montagnachmittag über den neuesten Schock unterrichtet.

Mama Eva und ihr Nachwuchs sind ein Herz und eine Seele. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Mit den Nerven am Ende aber doch zu guter Laune aufgelegt berichtete die Ex von Chris Broy (35) weiter, dass sich die Quaddeln trotz Behandlung mit Fenistil-Tröpfchen anscheinend nicht in den Griff bekommen ließen.

Im Gegenteil ... "Heute Morgen denke ich mir, dass sich das Problem sicher erledigt hat. Und was sehe ich? Die Quaddeln waren überall - auf seinem Oberkörper, an seinen Armen, im Gesicht. Ich dachte, ich seh nicht richtig."

Statt wie hier und da schon vorgekommen über Krankenhauspersonal zu schimpfen und gegen das System zu wettern, hatte Eva nur Positives über die Pflegerinnen und die Ärztin übrig.

"Die waren da alle wirklich supernett und haben sich das direkt angeschaut."

Die Aufklärung darüber, wie sich ihr Sohnemann überhaupt damit infiziert habe, lieferte die Hobby-Sängerin natürlich ebenso mit. "Der ist wahrscheinlich mit irgendwas in Kontakt gekommen, was eine allergische Reaktion ausgelöst hat, oder er könnte eine Infektion ausbrüten."