28.06.2026 16:44 Als er zu singen beginnt, platzt es aus Evelyn Burdecki heraus: "Ich bin verliebt in dich"!

Evelyn Burdecki schüttet einem Mann plötzlich ihr Herz aus, spricht dabei sogar von Liebe!

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Nanu, ist Evelyn Burdecki (37) weg vom Markt? Das Reality-Sternchen schüttet auf einmal einem für sie ganz besonderen Mann das Herz aus, spricht dabei sogar öffentlich von Liebe.

Evelyn Burdecki sucht seit mittlerweile sieben Jahren nach ihrem Mr. Right. © Rolf Vennenbernd/dpa Eigentlich ist die ehemalige Teilnehmerin von "Der Bachelor" als Dauersingle bekannt - der zwar nach dem romantischen Glück sucht - aber das bislang noch nicht gefunden hat. Jetzt scheint in die Liebes-Thematik aber offensichtlich neuer Schwung gekommen zu sein. Denn zusammen mit RTL läuft die 37-Jährige hinter den Kulissen von "Tarzan" geradewegs in die Hände von Schauspieler Philipp Büttner (35). Und der scheint es Evelyn von der ersten Sekunde an mächtig angetan zu haben. Evelyn Burdecki Shitstorm gegen Evelyn Burdecki: Deshalb wird sie im Netz "gemobbt, fertiggemacht und beleidigt" Bereits nach wenigen Augenblicken hagelt es eine Flirt-Offensive, die sich gewaschen hat. Unter anderem "Du bist doch bildschön" oder "Wow, du hast richtig gute Haare. Richtig schön" bekommt der Hamburger von Evelyn zu hören - inklusive verschmitztem Lächeln. Sie selbst hat nach Jahren Singledasein exakte Vorstellungen von ihrem Traum-Tarzan.

Evelyn Burdecki will Schauspieler "um den Finger wickeln"