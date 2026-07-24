Evelyn Burdecki erlebt teuren Beauty-Fail: Hätte sie sich dieses Produkt sparen können?
Düsseldorf - Auch bei den schönsten TV-Promis ist nicht alles Gold, was glänzt! Neuerdings hat sich sogar Evelyn Burdecki (37) ihren Wunsch nach mehr Beauty von der Backe wischen müssen.
Seit mittlerweile zwölf Jahren steht die Düsseldorferin regelmäßig im Rampenlicht - erst bei "Take Me Out", später bei "Der Bachelor" oder "Promi Big Brother".
Ihre ständigen Markenzeichen: ihre blonde Mähne und der Mut zur puren Natürlichkeit. Die wollte die 37-Jährige nun aber etwas aufhübschen und hat dafür sogar ganz tief in die Tasche gegriffen.
"Eigentlich habe ich gedacht: Heute haue ich einen raus und hole mir richtig teures Make-up fürs Gesicht", erklärt Evelyn per Instagram-Story.
Dass sich ihr optisches Vorhaben allerdings ziemlich rasch als Flop herausstellen wird, damit hat die TV-Kultblondine nicht gerechnet.
Ohnehin habe sie mit Make-up bislang beinahe keinerlei Erfahrung gemacht, stellt sie klar. "Ich benutze ja gar kein Make-up, weil ich es nicht kann."
Evelyn Burdecki von Make-up im Stich gelassen
Und siehe da: Ihr neues Rouge leistet absolut nicht die Arbeit, die er eigentlich sollte. "Wenn ich ein bisschen weiter weggehe - könnt ihr das sehen?! Das heißt, man muss nicht einmal nah an mich herankommen, um zu sehen, dass es einfach nicht gut aussieht."
Bereits in der kurzen Story wird deutlich, dass ihr teures Make-up deutliche Flecken und Schatten auf den Wangen wirft.
"Ich will jetzt nicht der Verkäuferin die Schuld geben, ich geb mir - eigentlich immer - die Schuld. Nie sind es die anderen, sondern ich. Ist auch übrigens ein positives Mindset. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe die Kombi falsch aufgetragen", erklärt Evelyn ihren optischen Beauty-Fauxpas.
Statt die teuren Produkte selbst weiterzunutzen, hat die 37-Jährige eine ausgefuchste Idee in petto. "Ich glaube, dass ich das Make-up einfach an meine Familie oder Freunde verschenke, wer eben Bock drauf hat."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki