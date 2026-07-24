Evelyn Burdecki erlebt teuren Beauty-Fail: Hätte sie sich dieses Produkt sparen können?

Düsseldorf - Auch bei den schönsten TV-Promis ist nicht alles Gold, was glänzt! Neuerdings hat sich sogar Evelyn Burdecki (37) ihren Wunsch nach mehr Beauty von der Backe wischen müssen.

Evelyn Burdecki (37) nimmt rund um ihren Beauty-Fail kein Blatt vor den Mund. © Felix Hörhager/dpa

Seit mittlerweile zwölf Jahren steht die Düsseldorferin regelmäßig im Rampenlicht - erst bei "Take Me Out", später bei "Der Bachelor" oder "Promi Big Brother".

Ihre ständigen Markenzeichen: ihre blonde Mähne und der Mut zur puren Natürlichkeit. Die wollte die 37-Jährige nun aber etwas aufhübschen und hat dafür sogar ganz tief in die Tasche gegriffen.

"Eigentlich habe ich gedacht: Heute haue ich einen raus und hole mir richtig teures Make-up fürs Gesicht", erklärt Evelyn per Instagram-Story.

Dass sich ihr optisches Vorhaben allerdings ziemlich rasch als Flop herausstellen wird, damit hat die TV-Kultblondine nicht gerechnet.

Ohnehin habe sie mit Make-up bislang beinahe keinerlei Erfahrung gemacht, stellt sie klar. "Ich benutze ja gar kein Make-up, weil ich es nicht kann."