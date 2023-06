Evelyn Burdecki erlebt unschöne Überraschung: "Alle sind sauer"

Berlin/Düsseldorf - Da wurden Evelyn Burdeckis (34) Pläne gehörig durchkreuzt! Die TV-Blondine erlebte am Donnerstag eine unschöne Überraschung, die sie prompt mit ihren Fans teilte.

Evelyn Burdecki (34) war am Donnerstag auf einem Event in Berlin eingeladen. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Am Donnerstagabend war die ehemalige Dschungelkönigin auf einem Event in der Hauptstadt eingeladen, wo Evelyn - passend zum roten Teppich - in einer knallroten Robe erschien und damit definitiv einer der Hingucker war.

In obligatorischer Manier hatte die quirlige Blondine dabei auch ihre rund 800.000 Instagram-Fans mitgenommen und in ihrer Story den einen oder anderen Einblick in die glamouröse Veranstaltung gegeben.

Nach dem Event sollte es für die schöne Blondine dann zurück ins heimische Düsseldorf gehen - und trotz des in Deutschland wütenden Unwetters sah es zunächst ganz danach aus, als würde alles mit ihrer Rückreise glattgehen. Dann kam es aber doch ganz anders.

"Es wurden heute richtig viele Konzerte und Veranstaltungen abgesagt, aber ich kann Euch was sagen: Ihr seid nicht allein", hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin am späten Abend gegenüber ihrer Community offenbart, während sie voll bepackt durch das Gebäude des Berliner Flughafens lief und schilderte, was soeben passiert war.

So sei Evelyn zu diesem Zeitpunkt bereits rund vier Stunden am Airport gewesen, nachdem ihr Flug zunächst nicht von dem Sturm betroffen sein und planmäßig Richtung Heimat fliegen sollte. "Und natürlich haben wir [Anm. d. Red.: Evelyn und die anderen Fluggäste] dann alle ganz artig gewartet und uns gefreut, dass dieser Flug geht", berichtete die 34-Jährige weiter.

Am Gate wartete dann aber eine unschöne Überraschung auf alle Reisenden, denn letztlich musste der Flug komplett gecancelt werden.